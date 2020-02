Pas moins de 600 participants prendront part aux 13èmes journées de diabétologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er novembre» d'Oran, prévues du 6 au 8 février prochain, a-t-on appris lundi de la cellule de communication de la structure sanitaire.

L'événement scientifique, organisé par l'EHU d'Oran en collaboration avec la Société francophone du diabète (SFD), permettra aux participants algériens et étrangers de débattre des différents sujets liés au diabète ainsi que des dernières avancées en matière de traitement.

En plus des participants nationaux, des spécialistes et experts étrangers du Maroc, de la Tunisie, de France, de Belgique, de Suisse, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Mauritanie et de Guinée sont attendus à cette rencontre, a-t-on indiqué. Plusieurs thématiques ayant trait au diabète seront abordées au cours de cette rencontre, principalement «le diabète de type 1», «les diabètes rares», «diabète et risque cardiovasculaire» et «diabète et nutrition». Il sera également question des nouvelles thérapeutiques comme GLP1 (analogues du glucagon-like peptide-1) et les thérapies cellulaires contre le diabète du type 1. Plusieurs ateliers seront au programme traitant, entre autres, de «l'insulinothérapie fonctionnelle», «la motivation à l'activité physique chez les patients du diabète type 2», a-t-on souligné.