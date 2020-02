L'Australie doit peser de tout son poids dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon prés de 300 des principaux climatologues, pompiers et météorologues du pays, qui ont rédigé lundi une lettre ouverte adressée aux décideurs politiques du pays.

«A bien des égards, cette missive est le fruit du désespoir des scientifiques qui ont vu se dérouler la saison des incendies meurtriers», a expliqué le professeur Nerilie Abram, climatologue à l'Université nationale australienne.

«Les scientifiques ont averti les décideurs politiques depuis des décennies que le changement climatique aggraverait le risque d'incendie en Australie, et pourtant ces avertissements ont été ignorés».

Les experts s'attendent à ce que Sydney et Melbourne connaissent régulièrement des journées de 50 degrés Celsius d'ici 2040, mais l'augmentation des risques d'incendie n'est qu'un élément de l'équation fatale.

D'autres impacts négatifs pourraient menacer l'emblématique Grande Barrière de Corail ainsi qu'une multitude d'espèces marines et d'animaux terrestres.

«Nous avons besoin d'une voie claire et non partisane pour réduire la somme des émissions de gaz à effet de serre en Australie, conformément à ce qu'exigent les preuves scientifiques ainsi qu'à l'engagement de nos dirigeants dans une action mondiale pour lutter contre le changement climatique», a déclaré pour sa part le professeur de climatologie de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, Katrin Meissner, ajoutant que les parties prenantes doivent agir «non pas demain, mais maintenant».

Samedi, les températures à Canberra ont atteint un nouveau record pour un mois de février, alors que des incendies menacent la capitale, où a été déclaré l'état d'alerte.

A 42,7 degrés Celsius, le record et atteint pour un mois de février dépassant celui de 42,2 degrés établi en 1968, a indiqué le météorologiste de Météo France Etienne Kapikian sur Twitter.

Avec les records enregistrés en janvier et en décembre, l'été (austral) 2019-2020 aura été le plus chaud jamais répertorié, selon lui.

Les autorités estiment que cette vague de chaleur, accompagnée de vents secs, crée les conditions propices aux feux de forêt dans certaines parties des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria.

Plus de 80 incendies font toujours rage dans ces deux Etats.

Au moins 33 personnes ont péri dans les incendies qui ravagent l'Australie depuis septembre.