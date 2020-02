Plus de vingt (20) familles nécessiteuses résidant dans les communes de Chefia et Zerizer, relevant de la wilaya d’El Tarf, sont ciblées par la 7ème caravane de solidarité, a-t-on appris, lundi, auprès de la Directrice locale de l'action sociale et la solidarité (DASS), Anissa Djeriden.

Lancée la semaine dernière, par le chef de l’exécutif local, depuis la localité de Zerizer, cette initiative cible des familles démunies, recensées préalablement par l’ADS, a ajouté, Mme. Djeriden. Des véhicules transportant une importante quantité de produits divers (denrées alimentaires, couvertures, médicaments) sont allés vers les familles habitant dans différentes mechtas dépendant des communes suscitées, en présence, entre autres, de responsables de la DASS, des psychologues et des éléments de la Direction locale de la Protection civile et ceux de la santé, a-t-on, également, précisé de même source.

L'opération caritative, reconduite pour la septième fois dans le cadre de l’aide aux couches défavorisées de cette wilaya, notamment celles résidant en zones rurales et enclavées, se poursuivra pour toucher le maximum de foyers, a-t-on soutenu.

Une autre opération de solidarité portant distribution de caprins et moutons a été, par ailleurs, lancée au profit de 35 familles productrices relevant de la commune de Zerizer, a d’autre part, signalé la même source.

S’inscrivant dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, cette action touche, a ajouté la directrice de la DASS, des familles productrices ayant été recensées par une commission de wilaya pour bénéficier respectivement de deux caprins et deux ovins, à l'effet d' améliorer leur cadre de vie.