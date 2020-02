"Face à des sélections robustes telles l'Egypte, le Maroc, voire le Sénégal, notre tâche ne sera pas aisée, mais nous restons optimistes quant à l'obtention de médailles dans cette compétition", a indiqué Mesdoui à l'APS, ajoutant que l'Algérie a "plus de chances de se qualifier aux JO dans la spécialité kumité (combat), contrairement aux épreuves kata où la mission sera rude, et où nous appréhendons le jeu de coulisses car ayant été, par le passé, lésés par l'arbitrage".

A Tanger, les karatékas algériens ambitionnent de décrocher le maximum de médailles possibles pour récolter des points en vue de se qualifier aux JO de Tokyo.

Selon le premier responsable de la FAK, ce rendez-vous continental constitue, pour les karatékas juniors, une étape de préparation importante en prévision des Jeux méditerranéens-2021 d'Oran. L'Algérie prend part aux Championnats d'Afrique de Tanger dans les catégories juniors et seniors (kata et kumité) avec 28 athlètes dont 13 filles, encadrés par six entraîneurs.

En seniors, l'Algérie est présente avec 20 karatékas dont huit filles, alors que chez les juniors, trois athlètes garçons et cinq filles défendront les couleurs algériennes, dont une appartenant toujours à la catégorie cadette.

Six karatékas (3 filles et 3 garçons) de l'équipe algérienne participeront aux épreuves de kata en individuel et par équipes.

Parmi les participants algériens au rendez-vous continental de Tanger, figurent Lamya Matoub et Hocine Daïkhi (kumité) ainsi que Kamelia Hadj-Saïd (kata), outre le champion du monde juniors Anis Helassa.

Un seul athlète africain par catégorie de poids se qualifie aux Jeux olympiques-2020.

En revanche, dans la spécialité kata, deux athlètes (un garçon et une fille) se qualifient pour représenter l'Afrique aux JO de Tokyo où le karaté fera d'ailleurs son entrée au programme des Jeux. Les Championnats d'Afrique-2020 se dérouleront du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec la participation de plus de 400 karatékas représentant 29 pays.

L'Algérie est engagée dans les catégories suivantes :

Messieurs : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg

Dames : -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg

Juniors garçons : -55 kg, -60 kg et -76 kg

Juniors filles : -47 kg (cadette), -48 kg, -53 kg, -59 kg et +59 kg.