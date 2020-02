La consommation de cannabis, même occasionnelle, affecte les fonctions du cerveau. Les chercheurs de Harvard ont montré que fumer du cannabis, même une ou deux fois par semaine, affecte les zones du cerveau impliquées dans l'émotion et la motivation.

Des chercheurs américains de l'Université de Northwestern (Illinois) viennent de mettre en évidence que la consommation de cannabis, même occasionnelle, est liée à des modifications dans certaines zones du cerveau. Et notamment les zones impliquées dans l'émotion et la motivation.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 40 volontaires âgés de 18 à 25 ans. Une moitié du groupe était composée de fumeurs de marijuana et l'autre moitié de non-fumeurs.

Le cannabis modifie l'anatomie du cerveau Grâce à des techniques d'IRM, les chercheurs ont alors observé l'impact de la consommation de cannabis sur deux zones du cerveau des volontaires : le noyau accumbens (impliqué dans les émotions) et l'amygdale (impliqué dans la motivation). «Cette étude a un enjeu considérable car elle remet en cause l'idée selon laquelle une consommation récréative de marijuana ne peut pas faire de mal» explique le Pr Hans Breiter, chercheur à la l'Université Northwestern. «Or nos données montrent que ce n'est absolument pas le cas». Car des changements dans l'anatomie du cerveau (déformation de l'amygdale, modification du noyau accumbens) ont bien été enregistrés, y compris chez les volontaires ne consommant de la marijuana qu'une ou deux fois par semaine. «Les structures du cerveau que nous avons étudiées sont fondamentales car ce sont elles qui influent sur la façon dont on évalue l'aspect positif ou négatif des choses et qui nous aident à prendre des décisions à leur sujet» ajoute le Dr Anne Sang, co-auteur de cette étude. «Il est important de savoir que, même à petite dose, le cannabis peut les modifier».