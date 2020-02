Le cerveau humain possède des neurones totalement dédiés à la navigation et au déplacement. Les chercheurs de l’Université de Drexel (Philadelphie) les comparent à un GPS interne.

Les recherches sur le cerveau humain des chercheurs de l'Université Drexel (Philadelphie), de l'Université de Pennsylvanie, de l’UCLA et de l'Université Thomas Jefferson révèlent que le cerveau humain possède des neurones « GPS ».

Cette étude confirme des précédentes recherches menées sur des rats. Des scientifiques de l’Université de Californie (San Diego) avaient déjà découvert ce même type de cellules dites «grille» sur les rongeurs. Ces neurones actifs pendant un déplacement, identifient plusieurs emplacements dans l’espace et permettent de les conserver en mémoire pour faciliter la navigation. Sans eux, l’homme se perdrait.

Des cellules dites «grille» pour se déplacer

Pour arriver à cette conclusion, Le Dr Joshua Jacobs, et son équipe, ont d'étudié les enregistrements du cerveau de 14 patients atteints d'épilepsie alors qu’ils jouaient à des jeux vidéo de navigation et de récupération d’objets. L'équipe a analysé la relation entre l’orientation des patients et l'activité neuronale. Elle confirme, que comme pour les rats, les hommes possèdent des cellules grillent dédiées au déplacement dans l’espace.

Ces cellules sont localisées au niveau de l'hippocampe, du cortex cingulaire et du cortex entorhinal. Si les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont souvent désorientées, c’est que leur région primordiale au déplacement du cerveau est largement touchée par la maladie.