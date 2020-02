Les scientifiques ont trouvé une nouvelle bonne raison de dormir : le sommeil permet de réparer certaines cellules du cerveau indispensables à notre système nerveux.

Une nouvelle étude publiée dans le magazine Neuroscience pointe une nouvelle fois du doigt l’intérêt d’avoir de bonnes nuits de sommeil. Pour le Dr Chiara Cirelli et ses collègues de l’Université du Wisconsin, le sommeil permet de réparer certaines cellules du cerveau. Et pas n’importe lesquelles : les cellules qui produisent la myéline, la substance qui sert à isoler et à protéger notre système nerveux.

Pour parvenir à cette conclusion, le Dr Cirelli et son équipe ont étudié le cerveau de souris pendant leur sommeil et ils se sont aperçus que les rongeurs produisaient deux fois plus de myéline lorsqu’ils étaient endormis et plongés dans une phase de sommeil profond, associée aux rêves. A l’inverse, les gènes impliqués dans la dégénérescence des cellules étaient tous activés lorsque les chercheurs empêchaient les souris de dormir. En d’autres termes, les cellules du cerveau et notre système nerveux ne fonctionnent pas normalement lorsque nous sommes en manque de sommeil. Une conclusion qui rejoint celle d’une étude californienne récente qui montre que les insomniaques ont un cerveau moins performant que les autres.

Cette découverte est particulièrement importante car elle ouvre de nouvelles perspectives sur le traitement de la sclérose en plaques, une maladie neurologique auto-immune du système nerveux central.

Les troubles du sommeil touchent aujourd’hui 20% de la population des pays industrialisés. En France, une personne sur trois déclare souffrir d’un trouble du sommeil et 15 % disent rencontrer régulièrement des problèmes d’insomnie.