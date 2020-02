Dimanche matin. Soudain, le ciel jusqu'ici d'un bleu limpide se couvre de nuages noirs, alors que vous vous apprêtiez à partir travailler. Plusieurs choix s'offrent alors à vous : devez-vous glisser un parapluie dans votre sac ? Enfiler un gilet ? Vérifier la météo pour la journée ? Rentrer le linge ? Autant de stratégies possibles parmi lesquelles il va falloir faire un choix…

Et ça, c'est le rôle du cerveau. Les scientifiques savaient déjà que, lorsqu'il faut prendre une décision, c'était le cortex cérébral préfrontal qui s'y collait. Mais une nouvelle étude menée conjointement par les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de l'Ecole nationale supérieure (ENS) et publiée dans la revue Science Express vient de préciser les mécanismes –complexes- de ce processus.

Pour ce faire, les neuroscientifiques ont observé l'activité cérébrale de 40 jeunes (âgés de 18 à 26 ans) en bonne santé tandis qu'ils participaient à un test, proche du jeu Mastermind, où un joueur doit faire deviner à son partenaire une combinaison de pions de couleur. Par imagerie cérébrale, ils ont pu mettre en évidence deux régions du cerveau fortement impliquées dans les mécanismes de déduction et de prise de décision. Une première zone est d'abord chargée d'évaluer la situation et, donc, le bon comportement à adopter. Ensuite, la seconde analyse deux, voire trois stratégies alternatives afin de choisir la plus efficace. Cette dernière, qui porte le nom de « frontopolaire » est absente chez les animaux et nous permet notamment de formuler des hypothèses. Grâce à l'action conjointe de ces deux régions du cortex préfrontal, nous sommes alors à même de déterminer quelle attitude adopter… face à une averse subite, par exemple !

L'impact des maladies neuropsychiatriques

Le cortex préfrontal se développe jusque tardivement dans l'adolescence… et commence à se détériorer dans les premières années du vieillissement. L'étude menée par les chercheurs de l'INSERM et de l'ENS va donc permettre de mieux comprendre comment nos facultés de jugement sont altérées par des pathologies telles qu'Alzheimer, l'épilepsie ou encore l'autisme. Une belle avancée pour la recherche !