Organisé par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) dans le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et la promotion des TIC, cet événement a pour objet de mettre en avant «les développements, avancées et actualités qui concernent la 5G», a-t-on appris auprès de l'agence.

Cette manifestation verra la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux et vise à regrouper l’ensemble des parties prenantes £uvrant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en Algérie à savoir les régulateurs, les opérateurs télécoms, industriels, les chercheurs, les startups et les porteurs de projets. Cet événement se veut un espace d’échanges dont le but sera de mettre en relief toutes les composantes de cette technologie, depuis son déploiement jusqu’à son impact sur le mode de vie des sociétés et les perspectives d’évolution, en passant par sa régulation et les différentes applications qu’elle offre aux citoyens et aux opérateurs économiques, a-t-on précisé. Les deux journées s’articuleront autour de 4 axes qui traiteront des différentes dimensions de cette technologie à savoir la dimension politique avec ses aspects de régulation et règlementation, la dimension économique de la technologie et son impact sur le secteur industriel et les consommateurs de données, la dimension socioculturelle et l’éventuel impact de la technologie sur la société et la dimension technique avec ses aspects de déploiement et de sécurité.

L’ANPT est chargée d’£uvrer pour la mise en place d’un écosystème national permettant le développement et l’épanouissement de l’activité économique dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, cela dans le but d’assurer une participation efficace dans l’économie nationale.