Le gouvernement irlandais est prêt à envisager des partenariats stratégiques avec l'Algérie dans les filières de la production laitière et de l'élevage, basés sur un réel transfert technologique et du savoir-faire, a indiqué lundi à Alger la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture irlandais, Sinéad Mc Phillips.

S'exprimant lors d'un forum algéro-irlandais des produits laitiers qui s'est tenu à Alger pour débattre des opportunités d'affaires qu'offre le marché algérien, la SG du ministère de l'Agriculture, de l'alimentation et de la mer de l'Irlande, Sinéad Mc Phillips a affirmé que son gouvernement souhaite concrétiser des projets de partenariats avec des opérateurs algériens dans les secteurs de la production laitière et de l'élevage de bovins, soulignant que son pays jouit d'une «solide réputation dans la production notamment des produits laitiers et de la viande».

Conduisant une mission comprenant huit fournisseurs irlandais de matière première laitière, Mme Mc Phillips a été reçue dimanche dans le cadre de sa visite en Algérie prévue du 2 au 4 février par des cadres centraux du ministère de l'Agriculture et du développement rural.

A cette occasion, Mme Mc Phillips a relevé la disponibilité des autorités algériennes à renforcer la coopération et la concrétisation de partenariats fructueux dans les domaines de l'élevage et de l'industrie laitière, évoquant l'«existence de plusieurs opportunités d'affaires dans le marché algérien».

Dans ce contexte, elle a cité l'augmentation de la demande algérienne en produits laitiers irlandais qui a doublé au cours des cinq dernières années, avec une importation soutenue des fromages, dont l'Irlande est devenu le principal fournisseur du marché algérien.

En 2018, l'Irlande a exporté vers le marché algérien près de 50 millions d'euros de produits laitiers, dont la poudre de lait entier et écrémé, et du fromage.

Une délégation composé de huit (08) industriels algériens ont effectué en novembre 2019 une mission d'affaires en Irlande où des rencontres ont été organisées avec des opérateurs irlandais spécialisés dans l'élevage de bétail en vue d'établir des relations et de réaliser des projets en commun, a fait savoir la responsable irlandaise.

De son côté, la directrice générale de Bord Bia, qui est l'agence agroalimentaire irlandaise, Tara McCarthy a souligné que la mission irlandaise est venue à Alger dans l'objectif de connaître les besoins des industriels et opérateurs locaux activant dans les filières de la production laitière et de l'élevage.

Dans le cadre de cette mission, un séminaire a été organisé lundi à Alger réunissant une vingtaine d'industriels et de transformateurs de produits laitiers en Algérie avec leurs homologues irlandais, au cours duquel il a été question de débattre des conditions de partenariat, des mesures de sécurité alimentaire, ainsi que des tendances du marché.