Un total de 1.000 plants d'arbres a été mis en terre dimanche dans la forêt de Djebel Ouahch dans la commune de Constantine, à l'initiative de la Conservation des forêts.

L'opération de reboisement a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale des zones humides (2 février de chaque année), a indiqué à l'APS le chargé de l'information et de la communication à la Conservation des forêts, Ali Zegrour.

La campagne de reboisement vise à ''intensifier le patrimoine forestier, à protéger l'environnement et à freiner le phénomène de l'érosion du sol'', a affirmé le responsable. Cette action, a-t-il ajouté, a pour but de récupérer, à travers le reboisement, les surfaces ravagées ces dernières années par les incendies, rappelant qu'une surface estimée à 536 hectares a été détruite durant la dernière saison estivale. Des cadres de la direction de l'Environnement, des Scouts Musulmans Algériens (SMA), des écoliers, des employés de l'établissement public communal de gestion et de développement des espaces verts et plusieurs associations versées dans la protection de l'environnement ont également participé à cette campagne, qui a été accompagnée d'une opération de nettoiement au niveau des lacs de ce site forestier.

La célébration de cette journée a été lancée le 23 janvier dernier par l'organisation de campagnes de sensibilisation pour la préservation de l'environnement ayant ciblé les élèves des établissements scolaires à travers la wilaya, dont l'école primaire Aissoune Rabah (Constantine), le collège d'enseignement moyen Cherif Bouressas dans la commune de Zighoud Youcef, et le lycée Belkacem Laâtioui dans la localité d'El Khroub, a-t-on noté.