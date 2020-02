Une opération de nettoiement et de mise en terre d’arbustes a été organisée dimanche au niveau de la zone humide classée "Haoud Ed-daira" dans la commune d'Aïn Benkhelil (Naama) dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des zones humides.

Organisée à l’initiative de la conservation des forêts en collaboration avec des associations en lien avec l’environnement et des services de la commune, l'opération vise la protection de cet espace naturel en raison de son importance sur le plan écologique, "surtout pour les menaces qui pèsent sur ce plan d’eau qui évoluent sur fond de dégradation, pollution et prolifération de montagnes de déchets, notamment le plastique, sans parler de la sécheresse", a expliqué le président du bureau de pêche et de l'écosystème à la conservation des forêts, Sahnoun Abdelkader.

Parallèlement à cette opération de nettoiement de la zone humide "Haoud Ed-daira", les agents forestiers, en compagnie des jeunes scouts musulmans algériens, ont procédé à la plantation de près de 70 arbustes de différentes espèces pour valoriser cet espace et stabiliser et protéger le sol contre l’érosion, qui serviront d’écran végétal contre l’avancée du sable, comme souligné à la conservation des forêts.

Une opération de sensibilisation a été lancée sur ce site, classé d’une superficie estimée à 23.430 hectares pourvu d’un plan d’eau qui s’étale sur périmètre de 240 hectares et qui accueille annuellement près de 1.000 oiseaux migrateurs, en direction des différentes couches de la société notamment ceux qui habitent le voisinage immédiat, sur l’importance de la préservation de cette réserve de ressources naturelles d’une grande beauté, de son intérêt écologique et de son impact environnemental sur le changement climatique, a-t-on rappelé auprès de cette instance.

Il a été procédé, à l’occasion, à la distribution de dépliants pour sensibiliser les visiteurs sur le danger de la pollution et les conséquences qui en découlent sur la faune et la flore au niveau des zones humides, particulièrement sur la vie des oiseaux migrateurs si les déchets continuaient à être déversés de manière anarchique sur le plan d’eau ou sur le voisinage, en témoignent les nombreux points noirs enregistrés, selon la même source. Le directeur de wilaya de l’environnement, Boucherit Mansour, a appelé, pour sa part, à la préservation de cet espace qui dispose d’un écosystème indispensable à la vie des espèces d’une grande diversité biologique et qui nécessite une prise de conscience des citoyens quant aux dangers qui menacent l’environnement et la santé et leur adhésion pour préserver la splendeur de ce site naturel de la région et protéger les oiseaux qui sont menacés de disparition.