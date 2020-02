Des Journées d’information sur le 1er Régiment de transport et de la circulation routière de la Première région militaire (1ère RM) ont été ouvertes hier au Centre d’information territorial Chahid Mohamed-Madi de Blida.

La manifestation, devant se poursuivre jusqu'au 5 du mois courant, a été ouverte par le commandant du 1er Régiment de transport et de la circulation routière et le Directeur de la communication, de l’information et de l’orientation à la PRM, respectivement le colonel Zineddine Youcef et le colonel Benslaim Ali. Dans son allocution à l’occasion, le colonel Zineddine Youcef a indiqué que ces portes ouvertes visent le renforcement des liens entre l’Armée et la Nation, parallèlement au rapprochement des citoyens de l’institution militaire. La manifestation se veut, également, a-t-il ajouté «une opportunité offerte pour les citoyens, dont les jeunes notamment, pour s’informer sur les missions et activités du 1e Régiment de transport et de la circulation routière, et son rôle au sein de l’Armée nationale populaire (ANP)», a-t-il souligné. Il s’agit également, selon le colonel Zineddine Youcef, d’informer le public sur le «niveau de professionnalisme et de compétence atteint par ce corps d’armée, dans le cadre de la politique adoptée par le haut commandement de l’ANP dans la modernisation et développement de ses moyens et équipements», a-t-il ajouté. La création officielle du corps de transport militaire remonte à 1963, dans la banlieue de Beni Messous (Alger), sous la forme d’un centre d’entrainement pour le transport. L’opération ayant été dictée par le rôle majeur joué par ce corps d’armée durant la guerre de libération nationale, à travers les sections créées en Tunisie, Maroc et Libye, pour l’acheminement des aides en armes et en logistique en provenance de nombre de pays soutenant la cause algérienne. S’ensuivit la création en 1964 du premier bataillon de transport de la 3eme région militaire, après une année de formation. Sachant que certaines unités de ce corps ont pris part à nombre de mouvements, notamment durant les guerres israelo-arabe de 1967 et 1973. Au fil des ans, ce corps d’armée a enregistré de nombreuses transformations et développements, pour devenir en 1993 le 1er Régiment de transport et de la circulation routière, considéré parmi les plus importantes formations du corps des transports relevant des Forces terrestres. Ce corps englobe notamment la compagnie de commandement et de services, la compagnie de contrôle routier, de transport tactique et de formation de conducteurs. Sa mission principale consiste dans le soutien des mouvements et logistique des Forces, outre les missions de reconnaissance.