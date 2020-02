L'Algérie a pris officiellement ses fonctions en qualité de coordinateur du Groupe africain sur les affaires humanitaires au titre de l'année 2020, lors de la première réunion des ambassadeurs coordinateurs de ce groupe tenue mercredi dernier à Genève.

A l'occasion de cette réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse, M. Rachid Belbaki, a présenté les principaux axes de cette coordination qui concerne les activités relevant de l'ensemble des agences des Nations unies basées à Genève intervenant dans le domaine humanitaire.

A cet égard, le représentant permanent de l'Algérie a tenu à faire part de «l'engagement de notre pays à ne ménager aucun effort pour s'acquitter pleinement de sa mission en portant au plus haut niveau la voix du Groupe africain». Il a également saisi cette occasion pour inviter l'ensemble des pays membres à «continuer de renforcer l'esprit d'unité et de solidarité du groupe et à favoriser les positions communes sur les questions d'intérêt pour les pays africains».