Le nombre des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 360 morts, soit davantage que pour l'épidémie de Sras en 2002-2003 (349 en Chine continentale), après que les autorités de la province du Hubei ont annoncé lundi 56 nouveaux décès.

Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé a aussi fait état de 2.103 nouveaux cas confirmés d'infection dans le Hubei, une province du centre de la Chine qui est le foyer de la nouvelle épidémie. Ces cas supplémentaires portent à plus de 16.480 le nombre total des infections confirmées dans l'ensemble de la Chine, selon les chiffres officiels.

L'épidémie a pris à présent les proportions d'une urgence sanitaire mondiale avec des cas signalés dans plus de 20 pays. Dimanche, le premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus a été répertorié, aux Philippines, avec la mort à Manille d'un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan, capitale du Hubei.

Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse «uniforme» face à l'épidémie, a annoncé dimanche le ministre allemand de la Santé.

«Nous sommes convenus qu'il doit y avoir une conférence téléphonique des ministres de la Santé du G7», a expliqué Jens Spahn. Le virus serait apparu en décembre sur un marché de Wuhan, qui vendait des animaux sauvages.

L'épidémie s'est ensuite répandue au delà du Hubei lorsque des citoyens chinois ont voyagé à travers le pays et dans le reste du monde, notamment à l'occasion des traditionnelles festivités du Nouvel An chinois.

La Chine accuse les Etats-Unis de «semer la panique»

La Chine a fermement critiqué lundi les Etats-Unis pour avoir sonné la charge des restrictions visant les ressortissants chinois en raison du coronavirus, accusant Washington de «créer et semer la panique».

«Le gouvernement américain a été le premier à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan (ville la plus touchée par l'épidémie), à suggérer le retrait partiel de son personnel d'ambassade et à imposer une interdiction d'entrée sur le territoire aux voyageurs chinois», a souligné Hua Chunying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

«Il n'a de cesse de créer et semer la panique, ce qui constitue un très mauvais exemple», a-t-elle indiqué à la presse lors d'une conversation sur le réseau social chinois WeChat. Washington interdit l'entrée sur le territoire américain de tous les non-résidents arrivant de Chine, et recommande à ses ressortissants de ne pas se rendre dans le pays asiatique ou de le quitter s'ils s'y trouvent.

Cette mesure entraîne des désagréments pour de nombreux Chinois et étrangers, qui se retrouvent dans l'impossibilité de rejoindre leur lieu de travail, leur université, ou de faire du tourisme aux Etats-Unis. «Le gouvernement américain ne nous a pour l'instant fourni aucune aide substantielle», a par ailleurs souligné Hua Chunying.

Elle a précisé que la Chine avait au contraire reçu des fournitures médicales d'une dizaine de pays comme la France, le Japon, la Turquie, le Pakistan, l'Iran, la Russie ou encore le Royaume-Uni. La Chine a besoin d'urgence de fournitures telles que masques, lunettes et combinaisons de protection, a-t-elle précisé.

L'épidémie de pneumonie virale a déjà contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortellement, selon un dernier bilan des autorités chinoises.

Les pays du G7 vont se concerter sur une réponse

«Cela ne sert à rien si un pays prend des mesures tout seul», a-t-il déclaré, soulignant que cela s'ajoute à la coordination européenne déjà en cours.

L'annonce dimanche du premier décès hors de Chine d'une personne atteinte du nouveau coronavirus, survenu aux Philippines, a relancé les inquiétudes sur sa propagation. En Chine, la métropole de Wenzhou, à 800 km de Wuhan, a rejoint la liste des villes confinées et un nombre croissant de pays ferment leurs frontières aux personnes en provenance de Chine.

Le coronavirus, transmissible d'humain à humain, a contaminé plus de 14.000 personnes en Chine, y faisant plus de 300 morts, et s'est propagé dans une vingtaine d'autres pays.

En Allemagne, dix cas ont été confirmés dont deux parmi la centaine de personnes ramenées samedi à Francfort de Wuhan dans un avion de l'armée de l'Air allemande.