Des ressortissants libyens, tunisiens et mauritaniens établis dans la ville chinoise de Wuhan, touchée par le coronavirus, seront rapatriés à bord du même avion algérien qui a décollé dimanche matin d'Alger pour rapatrier les étudiants algériens.

A la demande des autorités des leurs pays respectifs, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le rapatriement à Alger des étudiants libyens, tunisiens et mauritaniens de la ville chinoise de Wuhan à bord du même avion qui rapatriera les étudiants algériens.

Le chef de l'Etat avait pris cette décision dans le but de préserver la santé de ces étudiants, suite à la propagation du coronavirus dans cette ville chinoise. Un avion de la compagnie nationale Air Algérie avait décollé, dimanche à l'aube, à destination de la Chine pour rapatrier 36 ressortissants algériens établis à Wuhan, majoritairement des étudiants, ainsi que dix ressortissants tunisiens et des étudiants libyens et mauritaniens et ce, à la demande des autorités de leur pays. Le retour de l'avion est prévu lundi matin. Le même avion transporte également un don de l'Algérie à la Chine, comprenant 500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants pour contribuer à faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Réagissant à cette initiative, la Chine a adressé, par le biais de son ambassade à Alger, ans ce sens, ses «sincères remerciements» à l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies à la ville de Wuhan, soulignant que «ces importantes aides constituent la meilleure preuve de l'amitié historique profonde qui lie les deux peuples».

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait pris des mesures préventives, à travers l'installation de caméras thermiques au niveau des principaux aéroports pour le contrôle des passagers en provenance des aéroports de Doha, des deux Lieux Saints de l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de Dubaï, des aéroports de transit pour les Chinois travaillant en Algérie. Le ministère avait également aménagé des services devant admettre ces étudiants au sein de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger.

Un staff médical spécialisé veillera au suivi et le bien-être des rapatriés, pendant une durée de 14 jours, période d'incubation du

virus.