Cette manifestation qui s'étalera jusqu'à jeudi, connaîtra plusieurs activités à travers le territoire national, dont l'objectif consiste en premier lieu à «présenter le profil épidémiologique du cancer en Algérie et les facteurs de risque, basé sur les résultats du réseau national des registres du cancer», précise la même source.

Il s'agit également de «mettre en avant l'information et la sensibilisation de la population sur les cancers notamment les cancers prévalent, et de mettre en exergue le rôle de la prévention et de la préservation de la santé par la promotion des moyens de prévenir les cancers et la lutte contre les facteurs de risque à travers l'implication de tous les intervenants particulièrement la société civile dans le cadre d'une approche de proximité». Le programme de ces journées prévoit, entre autres, des espaces d'orientation, d'information, et de prévention, de discussion avec des psychologues, ainsi que des espaces dédiés à la présentation des thérapies, le dépistage et le diagnostic précoce, des médicaments et de l'accompagnement, de discussion avec des psychologues. Il est prévu, par la même occasion, un espace pour les associations et la presse, ainsi que la mise en place d'un dispositif mobile de mammographie pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Des ateliers éducatifs seront, en outre, organisés pour les enfants sur les bonnes habitudes sanitaires, l'éducation alimentaire et les activités sportives, note le communiqué.