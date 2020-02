Selon le CNS, une moyenne mensuelle de 600 tremblements a été perçue l'année dernière.

«Le plus important tremblement de terre a été d'une intensité de 6,8 sur l'échelle de Richter et s'est produit le 1er août 2019, à 47 km à l'ouest de Pichilemu, sur la côte en face de la Région O'Higgins, à 9 km de profondeur, et a été ressenti entre les régions de Coquimbo et Los Ríos», a souligne le CSN dans un rapport.

«Un autre tremblement de terre de 6,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré le 19 janvier 2019, à 22 km au sud de La Serena, dans la région de Coquimbo (nord), suite à une fracture à l'intérieur de la plaque de Nazca», a ajouté le Centre.

Cité dans un communiqué sur le rapport, le directeur du CSN, Sergio Barrientos, a fait savoir que la plupart des tremblements de terre de magnitude 6 et plus sont concentrés dans la zone centrale du Chili, de La Serena ou Coquimbo au nord jusqu'à Constitution au sud.

De même, poursuit le responsable chilien, 645 tremblements de terre avaient une magnitude supérieure ou égale à 4 soit près de 2 par jour en moyenne. Alors que les tremblements de terre de magnitude supérieure ou égale à 5 étaient au total 78 en 2019.

En septembre 2015, un tremblement de terre de magnitude 8,4 suivi d'un tsunami avait secoué la région de Coquimbo, dans le nord du Chili, causant la mort de 15 personnes.

En 2010, un séisme de magnitude 8,8 -également accompagné d'un tsunami- avait frappé le centre et le sud du pays, faisant plus de 500 morts.

Le Chili, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui enserrent l'essentiel de cet océan, est parmi les zones enregistrant une forte activité sismique dans le monde.