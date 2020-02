Un total de 2.049 oiseaux migrateurs représentant 25 espèces ont été dénombrés au niveau de 11 zones humides dans la wilaya de Souk Ahras au cours de la deuxième moitié du mois de janvier dernier, a-t-on appris dimanche du chef du bureau des activités de chasse auprès de la direction des Forêts.

S'exprimant en marge d'une opération de reboisement au barrage d'Oueldja Melag, organisée à l'occasion de la journée mondiale des zones humides et de la biodiversité (2 février), M. Sabti Ammar a indiqué que «sur un total de 25 espèces observées, il existe huit (8) types d'avifaunes protégées, à savoir le Fuligule nyroca, le Héron cendré et la Cigogne blanche en sus d'une espèce en voie de disparition, à savoir l'Erismature à tête blanche».

Le responsable a appelé à préserver les zones humides en évitant le jet d'ordures et le pompage excessif d'eau de ces surfaces, le traitement des bassins donnant sur les barrages, le reboisement et les corrections torrentielles.

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des zones humides, une opération de plantation de 10.000 arbustes de différents types a été organisée sur les bords du barrage de Ouldja Melag sous le slogan : «Les zones humides et la biodiversité» avec la participation d'environ 500 écoliers, plusieurs associations versées dans le domaine de l'environnement, des représentants de la société civile et des associations de comités de quartiers.

A noter que la wilaya de Souk Ahras compte 11 zones humides, dont trois (3) naturelles à Madjen Bouhessan, Magen Dajaj et El Makmen (commune de Sidi Fredj), et huit (8) artificielles, entre autres le barrage d'Ain El Dalia (Hanancha), le barrage d'Oued El Charef (Zouabi), le barrage et la retenue collinaire de Tifach.