Une session nationale de formation spécialisée des équipes cynotechniques de la protection civile au profit d’une trentaine d’agents issus de 4 wilaya du pays, a été lancée à l’Unité principale de la protection civile de Ghardaia, a indiqué lundi le chargé de la communication, le lieutenant Lahcen seddiki.

La session, qui se poursuivra jusqu’au 6 février en cours et qui regroupe des équipes des wilayas d’Ain-Temouchent, Alger, Médéa, Batna et Ghardaia, est animée par des cadres centraux de l’unité nationale d’instruction et d’intervention de la protection civile (Dar El Beida Alger), a précisé M.Seddiki à l'APS.

Elle prévoit des cours théoriques et pratiques sur des actions d’intervention et de secours en milieu périlleux, sous les décombres, en bâtiment et en pistage, a expliqué le lieutenant Seddiki, soulignant que les canidés dressés sont un outil efficace pour sauver des vies humaines ensevelies sous les décombres, notamment après des séismes.

La session de formation permet également d’évaluer l’état de préparation de chaque binôme cynotechnique (stagiaire/chien) et de déterminer le niveau de préparation pour intégrer le champ opérationnel. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de formation spécialisée et de mise à niveau des équipes cynotechniques de la Protection Civile de différentes wilayas du pays, initiée par la direction générale du secteur pour faire face aux catastrophes naturelles, particulièrement les tremblements de terre, a conclu M. Seddiki.