Un nouveau programme de formation dédié aux métiers verts a été lancé dimanche à Oran au profit d'une vingtaine de jeunes universitaires porteurs de projets innovants, a-t-on appris de la gestionnaire de cette action.

La communication constitue la thématique du premier atelier qui se tient jours durant à la "Pépinière d'entreprises d'Oran", a précisé à l'APS Zhor Bereksi, signalant que les bénéficiaires sont des universitaires en fin de cursus ou fraîchement diplômés, issus de différentes wilayas du pays.

Cette initiative, a-t-elle expliqué, donne le ton à la mise en £uvre du projet intitulé "El-Hirfa El-Khadra", initié par le Bureau local "R20 Med" , assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation non-gouvernementale "Régions of Climate Action" (R20). L'opération est également soutenue par l'ambassade des Etats-Unis à Alger au titre de l'Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI), et ce, pour une durée de 18 mois, a-t-on indiqué.

L'objectif ciblé consiste, selon la même source, à "renforcer les capacités des jeunes en les formant à toutes les étapes du processus de création de start-up, à commencer par les outils de la communication pour leur permettre de faire valoir la viabilité de leurs projets auprès des organismes de financement". Les idées innovantes portées par ces jeunes touchent à divers segments de l'économie verte, dont la construction écologique, la production de colorants alimentaires naturels, l'écotourisme, et le recyclage des déchets solides ou organiques. Les stagiaires seront ainsi accompagnés jusqu'à la déposition des dossiers de demande de prêt financier auprès des différents dispositifs existants à Oran (ANGEM, ANSEJ, CNAC, ANDI et banques), a-t-on souligné.