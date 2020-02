«La Jordanie joue un rôle très spécial dans les efforts de résolution du conflit», a-t-il indiqué à l'issue d'une rencontre avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. «Nous partageons le même engagement en faveur d'une solution à deux Etats et du respect du droit international», a déclaré M. Borrell.

M. Safadi a quant à lui réaffirmé avec fermeté la position de la Jordanie sur la question palestinienne et sur la solution à deux Etats, ajoutant que cette question était l'une des principales priorités de la Jordanie. «Nous voulons une paix juste et globale qui respecte les droits légitimes des Palestiniens», a-t-il affirmé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.