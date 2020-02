Le Département britannique pour le développement international (DFID) a décidé d'octroyer la somme de 6,7 millions de dollars (près de 4 milliards FCFA) pour la lutte contre la malnutrition des enfants sur une période de deux ans au Niger, a annoncé le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), chargé de gérer ces fonds.

«Cette nouvelle contribution sera essentielle pour soutenir la mise en £uvre de notre programme dans les zones les plus touchées afin de protéger l'état nutritionnel des enfants à haut risque et de sauver la vie de ceux qui souffrent de malnutrition aiguë «, a déclaré Félicité Tchibindat , représentante de l’UNICEF au Niger. Cette enveloppe va aider à soutenir les régions les plus touchées par la malnutrition au Niger, à savoir : Zinder, Maradi, Tahoua, Tillaberi. Selon l’Unicef, entre 350 000 et 400 000 enfants nigériens de moins de 5 ans sont admis chaque année dans des programmes nutritionnels. Et «des niveaux élevés de malnutrition ont des conséquences multidimensionnelles pour les enfants et auront un impact sur la résilience et le développement à long terme des ménages et des enfants, y compris des effets intergénérationnels», explique Félicité Tchibindat. Cette nouvelle enveloppe de la Grande-Bretagne vient en complément de celle de 2019 qui a permis à l’Unicef de prendre en charge 157 000 enfants nigériens touchés par une malnutrition aiguë sévère.