Les personnes qui souffrent d’hémochromatose doivent éviter de consommer des boissons alcoolisées de manière excessive (risque plus élevé de cirrhose ou de cancer du foie) et ne jamais prendre de suppléments de fer (parfois présent dans les compléments multivitaminiques).

Aucun régime alimentaire particulier n’est à suivre. Il est recommandé aux personnes souffrant d’hémochromatose de se faire vacciner contre l’hépatite B afin d’éviter les complications liées à une éventuelle hépatite chronique provoquée par le virus de l’hépatite B. De plus, la recherche systématique d’une éventuelle infection par le virus de l’hépatite C est effectuée (il n’existe pas de vaccin contre cette maladie).

Du fait de leur toxicité potentielle sur le foie, le paracétamol et les corticoïdes (dérivés de la cortisone) devraient être évités par les personnes souffrant d’hémochromatose et qui souhaitent soulager des douleurs ou atténuer une fièvre. Leur médecin leur recommandera d’autres types de médicaments pour traiter ces petits soucis de santé.

Quel est le risque de concevoir un enfant

Le risque de concevoir un enfant atteint d’hémochromatose varie selon la présence de mutation sur les chromosomes 6 des parents.

Si l'un des parents est homozygote pour la mutation de l'hémochromatose

Dans ce cas, ce parent possède une copie de la mutation sur chacun de ses chromosomes 6 et il souffre lui-même d’hémochromatose.

Si l’autre parent n’est pas porteur de la mutation, aucun enfant ne sera atteint d’hémochromatose, mais ils porteront tous cette mutation sur l’un de leur chromosome 6 (ils seront tous hétérozygotes).

Si l’autre parent est hétérozygote (porteur de la mutation sur un seul chromosome 6), il existe une chance sur deux que leurs enfants souffrent d’hémochromatose. Les autres enfants seront hétérozygotes.

Si l’autre parent est, lui aussi, homozygote pour la mutation, tous les enfants souffriront d’hémochromatose.

Si les deux parents sont hétérozygotes pour la mutation de l'hémochromatose

Dans ce cas, leurs enfants auront une chance sur quatre de souffrir d’hémochromatose (homozygotes), une chance sur deux d’être hétérozygotes, et une chance sur quatre de ne pas du tout porter la mutation responsable de l’hémochromatose. Si aucun des parents ne porte la mutation de l'hémochromatose Dans ce cas, les enfants ne porteront pas la mutation responsable de l’hémochromatose.