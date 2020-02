Le président tunisien, Kaïs Saïed a appelé, hier, à la prospection de «nouveaux instruments» pour l'action commune entre l'Algérie et son pays, se disant convaincu de la capacité des deux pays d'insuffler un nouveau départ «à même de réaliser les aspirations de leurs peuples».

S'exprimant à l'issue de son entretien avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'Etat tunisien a insisté sur l'impérative prospection de «nouveaux instruments pour l'action commune» entre les deux pays, déclarant à cet effet: «je suis tout à fait convaincu que nous allons opérer, avec la même force et la même volonté, un décollage à même de réaliser les aspirations de nos peuples».

Après avoir félicité le Président Tebboune pour son élection décembre dernier, M. Kaïs Saïed a évoqué les perspectives de la coopération bilatérale, ajoutant «nous sommes un seul peuple ayant en partage la même histoire et le même avenir et je ne doute aucunement que nous allons réaliser les aspirations et les attentes de nos jeunes». «Il y a eu des expériences, certaines n'étaient pas réussies et d'autres relativement réussies. Il est donc nécessaire d'en déterminer les causes», a-t-il assuré. Le président tunisien a rappelé les liens historiques liant les deux peuples, citant les évènements de Sakiet Sidi Youssef, commémorés par les deux pays le 8 février de chaque année. «Dans quelques jours, nous commémorons l'anniversaire de Sakiet Sidi Youssef, une occasion pour nous remémorer cet évènement où s'est mêlé le sang des Algériens et des Tunisiens pour la liberté et la dignité», a-t-il affirmé, soulignant l'engagement des deux parties à £uvrer à l'ouverture de «plus larges perspectives» à l'avenir. Le Président Kaïs Saïed a mis en avant la convergence de vues des deux pays sur les différents dossiers d'actualité internationale et une parfaite entente sur toutes les questions abordées. Le président tunisien est arrivé, dimanche matin, en Algérie dans le cadre d'une visite d'Etat, à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Tebboune s'est entretenu avec son homologue tunisien sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères, et les situations internationale et régionale, particulièrement en Libye et en Palestine occupée.