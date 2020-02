Deux prix, récompensant la meilleure start-up et la meilleure recherche scientifique prenant en compte l’aspect de la prospective économique ou sociétale, seront lancés prochainement, a indiqué samedi à Alger le ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective, Bachir Messaitfa. Lors d’un point de presse tenu pour célébrer le 5ème anniversaire de l’initiative baptisée «la construction de demain», qu'il a lancée lui même, M. Messaitfa a appelé à ce que «la culture de la prospective et de la statistique soit plus présente au niveau des institutions du pays afin de faire face aux défis futurs, notamment ceux économiques et sociaux.

Pour rappel, l'initiative «la construction de demain», lancée en 2015, est munie d’une feuille de route sur 15 ans répartie en trois fois cinq années. Cette feuille de route prévoit plusieurs actions visant l'encouragement de l'intégration de la prospective dans l'économie algérienne. Selon M. Messaitfa, cette initiative est portée par des efforts de membres de la société civile et non des institutions, l'objectif final étant de «rassembler les jeunes des communes et des wilayas regroupés autour d’un seul but construire l’Algérie émergente de 2030».

Mais, les indicateurs liés aux aspects de la prospective doivent d'abord être récoltés au niveau local pour pouvoir réaliser un tel objectif, a ajouté le ministre. Ces indicateurs seront ensuite exploités pour sortir avec des solutions pratiques dans le cadre des défis qui attendent l’Algérie aux horizons 2030 et 2050, a-t-il soutenu.

«Vous noterez qu’à ces deux échéances, de nouveaux indicateurs verront le jour touchant l’économie et la société. Et récolter ces indicateurs aide beaucoup à entreprendre les bonnes politiques», a-t-il poursuivi.