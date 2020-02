Le transport de voyageurs au niveau de la gare maritime du port d'Oran a enregistré en 2019 une hausse de 7%, soit 15.116 passagers par rapport à 2018, a-t-on appris du président directeur général de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO).

Une hausse du nombre de passagers en partance et en arrivée a été relevée en 2019 avec 234.955 voyageurs (aller et retour) contre 219.839 en 2018, a indiqué Mokhtar Korba à l'APS. En outre, la même période a enregistré un mouvement de 82.975 véhicules (aller-retour) à la gare maritime du port d'Oran, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière (75.106 véhicules en allers et retours), a-t-il fait savoir. Le PDG de l'EPO a souligné que ce nombre de voyageurs a été enregistré sur quatre lignes maritimes desservant Oran-Alicante, Oran-Almeria, Oran-Barcelone et Oran-Marseille, par l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) et l'agence maritime «Bentras». La gare maritime du port d'Oran a accueilli, durant la saison estivale écoulée, quatre dessertes de transport de voyageurs via la ligne Mostaganem-Valence.

Les navires assurant ces dessertes n'ont pas pu accoster au port de Mostaganem en raison des mauvaises conditions météorologiques, a rappelé M. Korba. Le responsable a indiqué également que l’Entreprise portuaire d'Oran a mobilisé pour la saison estivale tous les moyens humains et matériels pour faciliter le traitement des voyageurs, en réservant deux quais pour le contrôle des navires de transport de voyageurs et un autre pour l'attente, en plus de la réalisation d'une passerelle semi automatique pour les passagers.