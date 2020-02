Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, dimanche, la communauté internationale à dénoncer «sans ambiguïté» le plan de paix américain pour le règlement du conflit palestino-israélien, le qualifiant d'initiative à «caractère raciste» qui «menace la paix et la sécurité régionales».

«Le FFS rejette avec force cette démarche qui revient à légaliser définitivement le fait accompli de l'apartheid et invite la communauté internationale à dénoncer sans ambigüité cette initiative à caractère raciste qui menace la paix et la sécurité régionales», indique un communiqué du parti, signé par son Premier secrétaire national, Hakim Belahcel. Il a considéré, à cet égard, que l'annonce du «deal siècle» imposé aux Palestiniens «n'est autre qu'un accord bilatéral entre les Etats-Unis et l'occupant israélien qui se traduit par l'annexion des territoires palestiniens, bafoue les droits les plus élémentaires des Palestiniens sur la totalité des territoires occupés depuis 1967 dont la capitale est AL-Qods, et en dépit du droit international ainsi que les résolutions de l'ONU».

Le FFS considère que ce nouveau plan «remet en cause les résolutions des Nations Unies et les autres accords internationaux destinés à résoudre la question palestinienne, avec la solution à deux Etats qui consacre Al-Qods capitale inaliénable et indivisible de l'Etat palestinien». Le FFS qui s'est dit «fidèle à ses principes et valeurs, favorables à la paix et au respect des droits de la personne humaine, exprime son «entière solidarité au peuple palestinien qui se bat pour sa dignité et son droit à l'autodétermination».