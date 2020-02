Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a salué, samedi à Alger, la position «constante et juste» de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne et du droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods Echarif pour capitale, réaffirmant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé «Deal du siècle» qui vise «à modifier le statut historique et géographique de la région».

Présidant une réunion de la session ordinaire du bureau national du parti, M. Ghouini a mis en avant le rejet par le Mouvement de ce qui est appelé «Deal du siècle», le qualifiant de «scandale qui vise à modifier le statut historique et géographique de la région et à outrepasser les droits du peuple palestinien», exprimant le soutien de son mouvement «à la position officielle constante et juste de l'Algérie soutenant la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods Echarif pour capitale».

Il a appelé les Palestiniens à «l'accélération de la réconciliation nationale palestinienne et au resserrement du rang national palestinien».

Au volet national, le président du Mouvement El Islah s'est «félicité» du déroulement des concertations politiques menées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec «plusieurs parties et acteurs parmi lesquels des personnalités nationales et politiques, sur différentes questions dont l'amendement de la Constitution».

Il a dit, dans le même sillage, que le Mouvement était disposé «à donner ses avis et ses idées et à contribuer avec différentes propositions au chantier de l'amendement constitutionnel et à d'autres chantiers».