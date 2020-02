L'attaquant algérien Karim Aribi, buteur samedi avec l'Etoile du Sahel lors du succès face à Platinum FC (Zimbabwe) 2-0, a conservé sa première place au classement des buteurs de la Ligue des champions d'Afrique, tout en permettant à son club de se qualifier aux 1/4 de finale de la compétition.

Alors qu'il y avait une lutte à trois dans ce groupe B, en compagnie d'Al Ahly du Caire et d'Al Hilal Omdurman, l'Algérien, qui s'est procuré deux occasions en première période - d'abord de la tête puis en fonçant balle au pied vers le gardien - a ouvert le score en début de deuxième mi-temps en plaçant une tête imparable sur un centre l'Ilheb M'sakni (48e).

Il tentera ensuite un retourné acrobatique mais la balle termine dans les mains du gardien. A la 72e minute, Baayou ajoute un second but sur un autre centre du frère cadet de Youcef M'sakni.

Victoire 2-0 pour l'ES Sahel qui termine en tête, devançant Al Ahly d'un point et Al Hilal de deux points. Avec 10 buts inscrits en sept matchs, Karim Aribi (25 ans) devance de trois unités le Congolais du TP Mazembe, Jackson Muleka.

L'attaquant algérien de l'ES Sahel avait déclaré à plusieurs reprises que l'objectif de son équipe était «d'aller le plus loin possible en Ligue des champions d'Afrique». Transfuge du DRB Tadjenanet (actuellement en Ligue 2 algérienne de football), Karim Aribi s'était engagé l'année passée avec l'ES Sahel pour un contrat de quatre saisons.

Résultats et classement à l’issue des matchs de la 18e journée du championnat amateur de football, groupe Ouest, disputés jeudi et samedi.



US Remchi - MCB Oued Sly 1 - 0

JSM Tiaret - CR Témouchent 1 - 1

SKAF Khemis - USMM Hadjout 1 - 0

MB Hassasna - GC Mascara 1 - 0

SA Mohammadia - ASB Maghnia 1 - 0

RCB Oued Rhiou - CS Ain Defla 0 - 0

SCM Oran - IRB El Kerma 1 - 2

ES Mostaganem - CRB Ben Badis 2 - 2



Classement : Pts J

1. CR Témouchent 39 18

2 .MCB Oued Syl 30 18

3 .RCB Oued Rhiou 27 18

- SC Ain Defla 27 18

- US Remchi 27 18

6 .IRB El Kerma 26 18

7 . USMM Hadjout 24 18

- CRB Ben Badis 24 18

9 .SKAF Khemis 23 18

10. ES Mostaganem 22 18

11. ASB Maghnia 21 18

12. GC Mascara 20 18

- JSM Tiaret 20 18

- MB Hassasna 20 18

15. SCM Oran 19 18

16. Mohammadia 18 18.