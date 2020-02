L'ASO Chlef et le NC Magra se sont neutralisés (0-0), en match comptant pour la 16e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputé samedi au stade Mohamed-Boumezrague de Chlef.

A l'issue de ce match nul, l'ASO Chlef (18 points) et le NC Magra (17 pts) sont toujours sous la menace de la relégation, en occupant respectivement les 13e et 14e places du classement. Un peu plus tôt, le CS Constantine et la JS Saoura ont également fait match nul 2 à 2. Les buts de la rencontres ont été inscrits par Daouadji (9', 22') pour la JS Saoura, alors que Balegh (56', 78') a permis au CS Constantine de revenir de loin.

A l'issue de ce match nul, le CS Constantine (23 points) occupe la 5e place du classement, alors que la JS Saoura (20 pts) rejoint provisoirement l'ES Sétif et le MC Oran au 8e rang. En ouverture de la 16e journée, l'AS Aïn M'lila s'est imposée devant le MC Alger 1 à 0, grâce au but de Si Amar à la 90e minute.

A la faveur de cette victoire, l'AS Aïn M'lila (22 points) rejoint provisoirement l'USM Bel-Abbes à la 6e place du classement, alors que le MC Alger (27 points) reste scotché au 2e rang. Avant cette nouvelle défaite des Rouge et Vert, les supporteurs du MC Alger ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement en défilant dans la matinée de ce samedi à Alger, pour demander le départ de la Sonatrach, l'actionnaire majoritaire du club algérois.

Les autres rencontres de la 16e journée sont prévues selon le programme suivant :

AS Aïn M'lila - MC Alger 1-0

CS Constantine - JS Saoura 2-2

ASO Chlef - NC Magra 0-0

USM Bel-Abbès - MC Oran En cours

Lundi 3 février :

CR Belouizdad - CABB Arréridj 16h00

Mardi 4 février :

ES Sétif - USM Alger 17h00

Mercredi 5 février :

JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 18h45

Jeudi 6 février :

Paradou AC - US Biskra 17h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 29 15

2). MC Alger 27 16

3). JS Kabylie 24 15

--). USM Alger 24 15

5). CS Constantine 23 16

6). USM Bel-Abbès 22 15

--). AS Aïn M'lila 22 16

8). ES Sétif 20 15

--). MC Oran 20 15

--). JS Saoura 20 16

11). CABB Arréridj 19 15

12). Paradou AC 18 15

--). ASO Chlef 18 16

14). NC Magra 17 16

15). NA Husseïn-Dey 15 15

16). US Biskra 14 15.