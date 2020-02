La commune de Belassel (wilaya de Relizane) a bénéficié, durant les deux dernières années, de projets de développement d’une valeur globale dépassant les 280 millions de DA a-t-on appris, hier des services de la wilaya.

Financés au titre du Fonds de solidarité des collectivités locales, des programmes sectoriels et communaux et du budget de wilaya, ces projets sont répartis sur 35 actions de développement, à l'instar des opérations de raccordement, renouvellement du réseau d’AEP et d'assainissement au niveau de plusieurs regroupement urbain.

La commune de Belassel a bénéficié également des opérations d'entretien et de réhabilitation de son réseau routier, à savoir, le chemin de wilaya numéro 12 sur une distance de 1,6 km au niveau du village "Bhalil", et le du CW numéro 13 près du village "Khouariya" sur une distance de 2,2 km.

Le programme de développement de cette collectivité locale consiste aussi au raccordement de "Hai Zitoune" (oliviers) et le village "Rahaylia" par l'énergie électrique, ainsi que la restauration et l’aménagement de 8 écoles primaires et la réalisation de deux classes d’extension à l'école "Nabi Abdelkader".

La commune de Belassel a également bénéficié de deux stades de proximité, l'un dans le quartier "El Wiam" et l'autre dans le village de "Messaidia" outre l’aménagement d’une salle de soins et d'autres projets touchant divers domaines.

Il est à noter que la majorité de ces opérations ont été réceptionnées, tandis que les autres projets sont en cours de réalisation.