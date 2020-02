Le service de la sécurité routière de la Sûreté de wilaya de Khenchela a enregistré une hausse «sensible» de 14,35 % du taux des accidents de la circulation au titre de l’exercice 2019, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de la communication et des relations publiques de ce corps sécuritaire.

Durant l’année précédente, 223 accidents de la circulation ont été recensés par les services de la police contre 195 dénombrés au titre de l’exercice 2018, soit une augmentation de 28 accidents, a précisé la même source.

Ce nombre d’accidents (233) a couté la vie en 2019 à pas moins de 8 personnes et des blessures à 287 autres, a révélé la même source, rappelant que 9 décès et 254 blessés ont été signalés en 2018.

Le facteur humain est à l’origine de la hausse de ce nombre d’accidents (non respect du code de la route et le manque de vigilance de la part des piétons), a signalé la même source.