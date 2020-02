Les Instituts pour les études internationales de Shanghai (SIIS), un groupe de réflexion affilié au gouvernement chinois, ont appelé à une action conjointe de la société internationale pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus.

"La Chine s'est efforcée d'assumer ses responsabilités et obligations internationales dans la lutte contre l'épidémie qui aura inévitablement des impacts mondiaux", ont indiqué les SIIS dans un communiqué publié samedi.

Le gouvernement chinois "oeuvre étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé sur chaque étape du contrôle de l'épidémie et a offert sa compréhension et son assistance complètes face aux actions des autres gouvernements dans la lutte contre l'épidémie". La Chine, souligne le communiqué, reste ouverte et reconnaissante concernant toute aide venant d'autres pays et envisage de promouvoir la coopération à cet égard.

"Le gouvernement chinois et l'opinion publique du pays s'inquiètent beaucoup de l'impact de l'épidémie sur le monde", indique le rapport, notant que le gouvernement a essayé de minimiser la propagation de l'épidémie vers d'autres pays en renforçant le contrôle des voyages à l'étranger des personnes venant des régions les plus touchées et en appelant le public à assumer ses responsabilités dans la prévention de la transmission du virus. Pour la sûreté commune, les SIIS ont appelé les médias et groupes de réflexion internationaux à maintenir une position objective, complète et humaine dans leurs reportages et analyses sur l'épidémie et à éviter de propager de manière exagérée des informations non confirmées, voire des rumeurs, alors que la Chine continue d'optimiser ses mécanismes existants de publication des informations sur l'épidémie.

Ils ont également suggéré de renforcer les échanges internationaux d'expériences et appelé à davantage de soutien de la part des Etats-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays développés, notamment en matière d'équipements et de fournitures médicales, ainsi que de leurs meilleures pratiques dans le contrôle des épidémies.

Parallèlement, les SIIS ont appelé la population à travers le monde à faire preuve de calme face à l'épidémie et à éviter la discrimination vis-à-vis des Chinois ou de tout individu infecté.

Un nombre croissant de pays ont décidé de fermer leurs frontières avec la Chine, alors que l'épidémie a déjà fait plus de 300 morts, dont un premier décès enregistré hors de Chine, dans les Philippines.