L'Espagnol Marc Soler (Movistar), vainqueur du Paris-Nice en 2018, a remporté samedi le trophée Pollença - Port d'Andratx (168,9 km), la troisième des quatre courses au programme du Challenge de Majorque.

Sur ce profil de moyenne montagne, l'Espagnol est parvenu à distancer de onze secondes l'Autrichien Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), troisième la veille derrière Alejandro Valverde et Emanuel Buchmann.

Les deux coureurs sont arrivés plus d'une minute avant le reste des concurrents. L'Italien de la Movistar Davide Villella complète le podium, troisième à une minute et quatre secondes.

La quatrième et dernière épreuve du Challenge se disputera dimanche sur 159,6 km entre Playa de Palma et Palma de Majorque, et comportera un col de troisième catégorie, avant un final plat.

Le Challenge de Majorque (ou semaine de Majorque) a coutume de lancer la saison cycliste en Espagne, et se compose de quatre «trophées» indépendants.

Les cyclistes peuvent participer à toutes les courses, ou choisir d'en courir seulement quelques-unes.

Classement du Trophée Pollença - Port d'Andratx:

1. Marc Soler (ESP/MOV), les 168,9 km en 4 h 17:56 (moyenne: 39, 289km/h)

2. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) à 0:11.

3. Davide Villella (ITA/MOV) à 01:04.