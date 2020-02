Une caravane de solidarité a été lancée, dimanche, au profit de familles nécessiteuses à Ben Haoua (90 km au nord-est de Chlef), a-t-on appris auprès des organisateurs.

L’opération, dont le coup d’envoi a été donné par le wali Messaoud Djari, dans le cadre de la campagne " hivers chaud" profitera à une quarantaine de familles nécessiteuses de la commune de Beni Haoua , a indiqué à l’APS le directeur de l’action sociale de la wilaya, Dehimi Abdelkader.

Il a signalé la distribution programmée au titre de cette caravane, à laquelle ont pris part les antennes locales de l’Agence de développement sociale et de l’ANGEM, de "literies, couvertures, et vêtements, en plus de fauteuils roulants pour des personnes aux besoins spécifiques". La caravane englobe deux médecins, trois sociologues et quatre assistantes sociales, chargés d’assurer une prise en charge médicale et psychologique, à ces mêmes familles, a déclaré le même responsable.

Selon la responsable de l’antenne ANGEM de la wilaya, Zina Mehdi, l’opération a, également, pour objectif d’ "informer les familles nécessiteuses sur la possibilité, qui leur est offerte de bénéficier de microcrédits, qui leur permettront de devenir des familles productrices".

Eu égard au fait, a-t-elle ajouté, qu’un "nombre considérable de familles nécessiteuses possèdent un métier et des aptitudes susceptibles d’assurer leur intégration dans le monde du travail, et partant améliorer leurs conditions de vie, notamment concernant les femmes au foyer". Dans sa déclaration à la presse locale en marge du coup d’envoi de cette caravane de solidarité, le chef de l’exécutif de la wilaya a souligné "l’intérêt de ce type d’initiatives dans la prise en charge des catégories nécessiteuses", avant de signaler la programmation d’autres opérations similaires "à l’avenir au profit d’autres régions reculées de la wilaya".