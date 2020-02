Une baisse de 37 % du nombre des accidents de la route a été enregistrée en 2019 dans les zones situées hors du tissu urbain de la wilaya de Mostaganem par rapport à 2018, a-t-on appris,samedi du groupement territorial de la gendarmerie nationale.

Les chiffres avancés par les services de la gendarmerie nationale lors d'une journée ouverte sur les accidents de la route, organisée au parc d’attraction et zoologique de Mostaganem en vue de sensibiliser sur l’importance de la prévention routière, font état d'une baisse du nombre d’accidents de la route dans l'extra-urbain et du nombre de victimes (morts et blessés).

Ainsi, il a été relevé l’an dernier dans la wilaya de Mostaganem, 39 accidents de la circulation faisant 22 morts et 75 blessés.

Le bilan fait état d’une diminution du nombre de décès dans les accidents de la route de 4% et des blessés de 55%, a-t-on souligné, rappelant que 62 accidents de la circulation se sont produits en 2018. Les raisons liées au facteur humain sont derrière 97% des accidents, notamment par l’excès de vitesse (20 accidents) et les manoeuvres dangereuses (4), a-t-on souligné.

Les zones urbaines de Mostaganem ont connu, à contrario, une légère augmentation des accidents de la route (467 accidents) et du nombre de blessés (559) et une baisse du nombre de morts (15 victimes), selon un bilan communiqué par les services de sûreté de la wilaya.

Cette journée, ouverte sur les accidents de la route qui s’étale jusqu'au 8 février et qui a enregistré une grande affluence des citoyens, est organisée en coordination avec plusieurs intervenants dans le domaine dont les services de Sûreté de wilaya, la protection civile, la direction de la santé et de la population et les associations.