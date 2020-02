Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité une affaire impliquant une bande criminelle composée de quatre individus, spécialisée dans le vol de domiciles, en usant à la fois d'une fausse identité (escroquerie) et de sorcellerie, ayant permis la saisie d'un montant de plus de 4 millions de centimes, de téléphones portables et de 8 talismans, indique samedi un communiqué des mêmes services.

Les services de la cinquième sûreté urbaine de la sûreté de la circonscription administrative de Draria ont arrêté quatre (4) suspects activant au sein d'une bande criminelle spécialisée dans le vol de domiciles, en usant à la fois d'une fausse identité (Raqui) et de sorcellerie, et saisi un montant de 4,8 millions de centimes, trois (03) téléphones portables, quatre (4) boucles d'oreilles, huit (08) talismans et un chéquier contenant un chèque d'un montant de 200 millions de centimes. Selon la même source, les mêmes services ont «reçu une plainte d'une citoyenne, victime d'escroquerie et de vol par deux femmes l'ayant invité à faire une séance de Roquia (exorcisme). Lorsque la victime a emmené les deux femmes chez elle pour la Roquia, ces dernières lui ont demandé de mettre ses bijoux dans un verre d'eau avec un peu de sucre et lui ont confectionné un talisman qu'elle ne devait pas ouvrir avant la prière de Dohr. Quand la victime a ouvert le talisman, rien n'était écrit dessus.

Suite à cela, les éléments de la police ont mené des investigations ayant permis l'identification de l'une des mises en cause et d'un chauffeur de taxi service qui avait transporté, plusieurs fois, les deux suspectes lors de leurs différents déplacements.

L'interrogatoire a permis l'identification deux autres suspects et leur arrestation. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur placement en détention provisoire.