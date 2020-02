Cette étude menée par Hear the world, et qui a sollicité près de 500 élèves originaires de France, d’Allemagne, d’Italie, de Suisse et des Etats-Unis, met en lumière le fait que les collégiens et les lycéens se sentent distraits, irrités et stressés par de fortes nuisances sonores pendant les cours. A cela s’ajoute, l’utilisation des lecteurs MP3 à des niveaux sonores dangereux pour leur ouïe !

60 décibels en classe

En classe, les nuisances sonores proviennent souvent de multiples sources, ce qui est difficile à gérer : activité des élèves, son émanant des équipements scolaires comme les ordinateurs et les projecteurs, les sons provenant des classes voisines ou encore provenant des systèmes de climatisation et de refroidissement. Avec un niveau sonore moyen de 60 décibels dans les salles de classe, les élèves rencontrent des difficultés à comprendre leurs professeurs, dont la portée de voix est estimée en moyenne à 65 décibels.

Avec un bruit de fond élevé et permanent, il est très difficile pour les élèves avec ou sans problèmes auditifs, de suivre les cours. La résultante est la baisse de l’attention et de la motivation.

Les lecteurs MP3 en cause

Le bruit dans les classes n’est pas la seule raison de la baisse de l’audition des ados. En effet un nombre croissant de jeunes exposent activement leur ouïe à des niveaux sonores élevés lors de leur temps libre. Bien que les lecteurs MP3 ne soient pas les seuls coupables, ils représentent l’une des causes des problèmes auditifs affectant une part non négligeable des adolescents français.

Selon l'étude hear the world, 55 % des 14-19 ans écoutent de la musique sur leur MP3 ou téléphone mobile plus de 3h par jour, au moins 5 à 6 jours par semaine ! En outre, 8 ados sur 10 écoutent leur MP3 plus de 50% au-dessus du volume moyen et 51% poussent le volume jusqu’à 70% plus fort que le volume tolérable.

Un site internet www.hear-the-world.com est donc à leur disposition pour qu'ils testent leur audition en ligne et qu'ils apprennent quand "fort" devient "trop fort".