L’utilisation nocturne de téléphones portables chez les ados peut entraîner un manque de sommeil ainsi que des risques pour la santé mentale, d’après une nouvelle étude venue du Japon, publiée dans la revue Journal of Pediatric Psychology.

Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont interrogé près de 18.000 élèves de collèges et de lycées au Japon. Les questions portaient sur leur santé mentale, leur sommeil et leurs habitudes d'utilisation de téléphones portables.

Les chercheurs concluent que les ados qui utilisent leur portable après s'être couchés sont davantage touchés par des problèmes de santé mentale et rapportent davantage de pulsions suicidaires que ceux qui arrêtent d'utiliser leur portable au même moment.

Cette étude fait suite à des recherches antérieures, qui avaient déjà établi un lien entre un sommeil de mauvaise qualité et des problèmes de santé mentale chez les adolescents, dont des travaux publiés l'année dernière dans la revue Journal of Psychiatric Research, qui ont montré que les adolescents qui ont du mal à dormir sont plus enclins aux pulsions suicidaires.