Des adolescents souvent fatigués

Devant leur mine chiffonnée, on est tenté de secouer les adolescents nonchalants. Mais s'ils manquaient réellement de sommeil ? En 2005, une étude TNS-Sofres révélait que les jeunes de 15 à 19 ans en souffrent souvent. Ainsi, 55 % d'entre eux reconnaissaient somnoler dans la journée au moins une fois par semaine, 65 % se sentaient assez régulièrement fatigués au réveil, et 30 % évoquaient une somnolence pathologique ainsi qu'une tendance à l'endormissement dans la journée.

Comment expliquer ce mal chronique chez nos ados ?

Parce qu'ils grandissent à vitesse grand V, les hormones les travaillent et tout peut changer en quelques mois. Pas étonnant donc que le corps en pleine ébullition sollicite un maximum d'énergie et que les jeunes se sentent fatigués. En même temps, le rythme scolaire s'intensifie, les activités sportives sont aussi bien plus prenantes... et nos jeunes adultes jouent aux grands, ne rêvant que de vie nocturne.

Des répercussions sur la scolarité et la vie sociale

«L'écart entre leur besoin de récupération et le temps de sommeil qu'ils s'octroient se creuse, et beaucoup se trouvent dans une situation de «retard de phase»», précise le Dr Michel Desjobert, pneumologue, responsable du Centre de sommeil de Laval. Pour lui, le phénomène est accentué par une mauvaise hygiène de vie : consommation excessive d'excitants (boisson au cola, café…) ou activités stimulantes avant le coucher (téléphone, Internet...). Le stress, particulièrement présent chez les jeunes filles, peut encore perturber l'endormissement. Pour toutes ces raisons, 37 % des ados souffriraient d'insomnie.

Comment se lever du bon pied quand le réveil est une souffrance ? Le réveil, d'ailleurs, ils ne l'entendent pas. Il faut alors les tirer du lit, au risque de provoquer un conflit chaque matin. Difficile d'arriver à l'heure en classe et de suivre un cours de maths à 8 heures quand on se sent engourdi. A 14 heures, après le repas, c'est pire encore, et il n'est pas rare de les voir piquer du nez.

Ces retards répétés et le manque de concentration risquent fort d'entraîner des difficultés scolaires, auxquelles s'ajoutent bien souvent des problèmes de communication.

Cinq conseils pour un bon sommeil

- Supprimer les excitants après 18 heures. Pas de boisson au cola ou de jus d'orange.

- Eviter les activités stimulantes deux heures avant l'extinction des feux (si possible avant 22 heures pour les 10-12 ans et 23 heures pour les 14-16 ans) : on coupe la télé, l'ordinateur, le téléphone portable et on évite le sport après le dîner.

- Se lever à la même heure tous les jours. Même si l'on peut faire un extra le week-end, le réveil doit sonner avant 11 heures le matin.

- Se doucher pour émerger. Faites de la douche du matin un rituel et allumez les lumières.

- Faire la sieste. Laissez-les lézarder après le déjeuner, mais pas au-delà de 16 heures et pas plus d'une heure.

Si vous avez toujours appliqué ces règles d'or, les ados de 13 ou 14 ans devraient se mettre au calme dans leur chambre avant 10 heures. S'il faut intervenir alors qu'ils ont déjà pris de mauvaises habitudes, discutez avec eux, et pas juste avant le coucher en sévissant. Cela a toutes les chances d'être mal accepté et de retarder l'endormissement. Si le conseil ne suffit pas, à vous d'agir concrètement en supprimant la télé dans leur chambre et en éteignant celle du salon pas trop tard.

L'avis extérieur d'un médecin peut aussi avoir plus de poids. Mais, dans tous les cas, pas de somnifères sans prescription : quelques granules homéopathiques à la limite, pour les aider à retrouver les bras de Morphée.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Lorsque les ados restent déphasés et que d'autres symptômes accompagnent leur fatigue, il ne faut plus attendre pour traiter le problème et consulter.

Déprime cachée ? Si la fatigue s'accompagne d'une absence de confiance en l'avenir, d'un désintérêt pour tout et d'idées sombres, il peut s'agir d'un épisode dépressif. Mieux vaut agir sans tarder.

Endormissements dans la journée et baisse du tonus musculaire sous l'émotion ? Il peut s'agir de narcolepsie. Le problème n'est pas si rare (1 pour 1 000).

Besoin de seize heures de sommeil ou plus par jour ? Ces gros dormeurs sont toujours fatigués et n'émergent jamais réellement de leur sommeil. Il s'agit là d'hypersomnie idiopathique, peu fréquente (1 pour 10 000).