"Le Conseil des ministres tiendra, lundi 3 février 2020, sa réunion périodique, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce au lieu de dimanche 2 février, en raison de la visite du Président de la République tunisienne prévue le même jour", note le communiqué.

L'ordre du jour du Conseil portera sur "l'examen des dossiers relatifs aux secteurs de l'Education nationale, de la Formation et l'Enseignement professionnels, des petites et moyennes entreprises (PME), des start-up et de l'économie du savoir, ajoute la même source.

Il s'agira également d'"examiner la problématique de la sécurité routière et d'adopter un plan d'urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes, notamment en matière d'alimentation en eau potable (AEP), d'approvisionnement en électricité et de raccordements au gaz, outre les structures scolaires et le transport.

Le plan d'urgence porte également sur la mise en place de mécanismes de solidarité de proximité", conclut le communiqué.