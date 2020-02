La production de miel à Boumerdes a connu une baisse pour la 3ème année consécutive (2017, 2018 et 2019) générant une fluctuation des prix du produit sur les marchés, a-t-on constaté.

La réduction mellifère en 2019 a reculé à près de 1.790 quintaux, contre près de 2000 qx en 2018 et 2.100 qx en 2017", a indiqué à l’APS Rachid Messaoudi, cadre à la Direction des services agricoles de la wilaya (DSA).

Il a fait part d’une "instabilité" enregistrée dans le rendement de la filière depuis 2011, la production ayant atteint à l’époque près de 2000 qx, avant de reculer l’année d’après (2012) à 900 qx, puis de remonter à plus de 1.900 qx en 2013, contre 1.600 qx en 2014.

"Une fluctuation", que nombre d’exposants à la foire nationale du miel, au même titre que le président du conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya, Bouchareb Fouad, imputent à de nombreux facteurs, à leur tête "l’abandon de la profession par nombre d’apiculteurs" à cause, estiment-ils, "de problèmes liés aux impôts accumulés et à la commercialisation et autres contraintes administratives, ajouté à cela la hausse des prix des matières premières".

Parmi les facteurs derrière les fluctuations qui surviennent dans les prix, a-t-il dit, "les conditions climatiques défavorables à la floraison, outre la baisse des températures qui ont empêché les abeilles de sortir pour butiner, ce qui les a contraint à se nourrir de la ruche". Selon nombre d’exposants et producteurs, la contraction de la production "n’a pas eu d’effets notoires sur les prix" du miel, demeurés quasiment au même niveau que ceux des années précédentes, en restant dans une fourchette entre 3000 DA à 5000 DA/kg pour certaines qualités dites supérieures, comme le miel de jujubier.

En l’absence d’un marché pour organiser la vente du produit, la coopérative agricole des apiculteurs des Issers (est de Boumerdes), unique du genre à l’échelle locale, selon son responsable, Djemaâtene Ali, œuvre "au maintien de prix abordables pour ce produit, qu'elle écoule dans une fourchette entre 2500 et 3500 DA le kilo", a-t-il assuré.

L'élevage apicole dans la wilaya de Boumerdes est particulièrement concentré dans les piémonts des Issers, Dellys, Baghlia, Sidi Daoud et Naciria, régions peuplées d’agrumes et autres espèces forestières fournissant les ressources floristiques nécessaires au butinage des abeilles. Le secteur compte actuellement près de 88.000 ruches, dont 30.000 ruches très productives et 20.000 ruches destinées à la production d’essaims, au moment où les autres sont exploitées à d’autres fins multiples en relation avec l’élevage apicole. La foire nationale du miel, actuellement en cours à Boumerdes, clôturera la fin du mois.