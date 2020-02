Le premier prix du entreupreneurship, leadership and innovation program (ELIP) a été décerné, jeudi soir à Alger, à Smart Farm, une startup en cours de création pour son développement d’un collier-intelligent permettant la modernisation des modes et méthodes de l’élevage bovin.

Le prix a été remis à la jeune fondatrice de cette startup, Assia Lekhal, lors de la cérémonie de remise des prix du projet ELIP, un programme initié, au profit des étudiants algériens désirant créer leur startup, par le réseau entrepreneuarial global (REG) et financé par les Etats-Unis dans le cadre du programme Middle East Partnership Initiative (MEPI). Activant dans l’agri-technologie, Smart Farm, de la wilaya de Tizi-Ouzou, a présenté un collier-intelligent qui détecte les pics de chaleur durant la reproduction et les maladies chez les vaches laitières pour les transmettre à une application qui récolte ces données au niveau du smartphone de l’éleveur lui permettant de réagir et soigner ses vaches. Le deuxième prix a été attribué à la startup Skygate, spécialisée dans les systèmes informatiques et lancée par le jeune Baghdad Hireche de la wilaya d’Oran. La startup NOD, spécialisée dans le domaine électronique a arraché le troisième prix qui a été attribué à son fondateur, Moussa Bousshaba de la wilaya de Tlemcen. Les membres du jury, composé d’entrepreneurs et d’experts indépendants, ont attribué un quatrième prix, en guise de "coup de cœur", à HANDITOUR, une startup de la wilaya de Sétif, lancée par la jeune Djamila Touabet, pour son développement d’une application facilitant le tourisme et le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Le détenteur du premier prix bénéficiera d’une formation de "plusieurs mois" aux Etats-Unis, prise en charge par le Conseil d’affaires Algero - américain, a indiqué sa représentante, Mme Amel Benaissa.

Pour sa part, la présidente du REG, Mme Fatiha Rachedi, a expliqué que ELIP, qui est un programme de formation et d'accélération de startup, a permis depuis 2018 de la formation de près de 1900 étudiants issus de 23 wilayas du pays. Ces étudiants ont bénéficié d’une assistance et d’un accompagnement par des équipes de coaches, d’experts, de mentors et de quelques 295 volontaires, en collaboration étroite avec les partenaires de l’écosystème local et national, tout au long du processus de création de la start-up, depuis l’idée, jusqu’à sa transformation en projet à fort potentiel, a-t-elle ajouté.

Mme Racherdi a souligné que dans le cadres de ce programme 24 start-ups ont été créées, plusieurs projets ont été brevetés ou sont en voie de l’être, 160 projets de start-ups étaient en maturation, 57 processus de maturation avancés, 250 business modèles élaborés, 60 partenariats conclus et 700 idées innovantes recensées. Présent à la cérémonie, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John P. Desrocher, a indiqué que son pays considère que l’entrepreneuriat et les startups comme "la pierre angulaire" de l’économie et les moteurs de l’innovation, ajoutant que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le Gouvernement algérien reconnaissent également l’importance des startups et l’entrepreneuriat. Evoquant "l’importance", soulignée par M. Tebboune, de l’esprit de l’entrepreneuriat pour le développement de l’économie algérienne, M.

Desrocher, a salué la création de deux départements ministériels, celui des startups et celui des incubateurs, au sein du gouvernement algérien. Pour sa part, la représentante du premier ministère, Mme Fatiha Slimani, a indiqué qu’une agence nationale de numérique, composée de représentants des secteurs concernés, sera mise en place avant la fin du semestre courant pour le développement de ce domaine et son intégration dans l'économie nationale. Elle a également annoncé que l’Algérie a adhéré à l’initiative Smart Africa, regroupant une trentaine de pays africain, afin de permettre à l'Algérie de se positionner au niveau international grâce au soutien de l’Etat et à son potentiel dans ce domaine, particulièrement les compétences et les capacités dont jouissent les jeunes algériens en la matière.