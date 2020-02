Plusieurs agriculteurs d’Oran sont confrontés au manque récurrent de main d’œuvre à chaque campagne de cueillette de la récolte agricole, en dépit des mesures incitatives accordées aux travailleurs saisonniers, ont déploré des propriétaires d’exploitations d'arboriculture fruitière.

Le déficit en main d'œuvre est enregistré notamment lors de la cueillette des olives et de l'orange qui coïncide à la même saison, ce qui nécessite le recours au machinisme pour épargner aux agriculteurs les recherches contraignantes après des travailleurs manuels, gagner du temps et développer l'agrumiculture, selon le président du Conseil interprofessionnel de la filière agrumes de la wilaya d'Oran.

Constatant que l'activité de cueillette des légumes et fruits n’attire pas les jeunes de la région, certains propriétaires d'exploitations agricoles recourent à la main d'œuvre de wilayas avoisinantes ou à défaut à la vente avant cueillette.

Même lorsque la main d'œuvre s'y prête, elle revient chère à l'agriculteur, a fait savoir le secrétaire général de la chambre d'agriculture de la wilaya.

Cette chambre agricole a proposé aux divers dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes dont l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), d'encourager les jeunes à s’orienter vers la création de micro-entreprises spécialisées en équipements et matériel agricoles qui serviront pour la cueillete, a indiqué Zeddam Houari.

Il a souligné que "le machinisme utilisé même dans le traitement des plantes est devenu nécessaire pour développer la production agricole et relever le défi de la sécurité alimentaire".

En outre, elle organise des sessions de vulgarisation agricole au profit des agriculteurs afin de les sensibiliser sur l'importance d'utiliser la machine pour la cueillette des récoltes, notamment dans l'oléiculture où la main d’œuvre est coûteuse (entre 400 et 500 DA par caisse de 20 à 25 kg d'olives), a-t-il ajouté.

L'expérience de cueillette mécanique, menée pour la première fois au niveau de l'exploitation agricole "Bouarfa" dans la commune de Sidi Chahmi (est d'Oran), a été concluante, permettant de gagner du temps et de s'en passer de la main d'œuvre de cueillette manuelle nécessitant 30 travailleurs au lieu de cinq pour l'autre, s'est réjouit Bouarfa Wassini.