Soulignant que la participation de ces personnes "était de bonne foi pour certains et à d'autres fins pour d'autres", il a indiqué que "la majorité des personnes étrangères interpelées ont été libérées alors que 24 autres ont été expulsées et 10 autres déférées devant la justice". Par ailleurs, le Contrôleur de police Aissa Naili a rappelé les efforts constants de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour relever les défis sécuritaires liés aux différents évènements qui ont marqué l'année écoulée, "grâce à son efficacité et son expérience dans lesquelles elle mise sur l'analyse statistique des activités enregistrées et des informations traitées en les raccordant aux variables de l'environnement". Concernant les infractions liées à l'environnement et à l'urbanisme, les mêmes services ont recensé 34.370 infractions, soit une baisse de 3876 infractions par rapport à l'année 2018. S'agissant des constructions sans permis, il a fait état de 14.816 cas, ajoutant qu'il a été procédé, dans ce sens, à la démolition de 11.722 constructions. En ce qui concerne les asphyxies au monoxyde de carbone, les éléments de la Sûreté nationale ont secouru 2944 personnes en déplorant 177 décès, soit une hausse de 37 cas par rapport à 2018.