Les éléments de la Gendarmerie nationale à Relizane ont saisi 361 quintaux de maïs et de blé tendre pour défaut de facturation, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité.

Cette quantité de maïs et de blé tendre a été saisie dernièrement dans deux opérations distinctes dans le cadre de la lutte contre le crime à travers le territoire de la wilaya et les efforts visant la protection de l’économie nationale contre la contrebande et la fraude, a-t-on souligné.

La première opération a eu lieu lors d’un barrage de contrôle fixe dans la commune de Relizane lorsqu'un tracteur à remorque chargé de plus de 271 quintaux de maïs a été intercepté.

Dans la deuxième opération et au même barrage, la fouille d'un camion a permis de découvrir 90 qx de blé tendre sans facture. Les marchandises ont été saisies et une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des leurs propriétaires pour défaut de facturation, a-t-on indiqué.