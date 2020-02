Un programme portant raccordement au réseau d'électricité solaire de plus de cinquante (50) écoles primaires réparties à travers les communes de la wilaya de M’sila a été entamé depuis plus d’une année, a-t-on appris hier des services de la wilaya.

Plus de vingt (20) écoles ont basculé vers cette énergie propre depuis le début de l’année 2019 à ce jour, ont détaillé les services de la wilaya ajoutant que l'opération profitera en particulier aux écoles situées dans les grandes agglomérations et les zones éloignées à caractère steppique, notamment.

Le projet sera concrétisé selon un montage financier composé des budgets alloués dans le cadre du programme de développement des Hauts-Plateaux, du Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales et le budget de la wilaya.

Ces actions devraient permettre de résoudre le problème de fourniture de l’énergie électrique et devraient également contribuer à la rationalisation des charges financières de ces écoles, a-t-on encore souligné. A titre expérimental, une opération de raccordement au réseau d'électricité solaire de neuf (9) écoles dans la capitale du Hodna, à Boussaâda et Medjedel a été concrétisée l’année 2019, a- t- on rappelé de même source.