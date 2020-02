Au moins 15.000 personnes ont visité la foire nationale du miel et des produits de la ruche, qui a pris fin jeudi après midi à Boumerdes, après neuf jours de forte affluence, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Une moyenne quotidienne de 1.200 à 1.500 visiteurs (constitués en majorité de femmes) de la région et des wilayas limitrophes (Alger, Tizi-Ouzou et Bouira) a été enregistrée", à l'occasion de cette foire nationale ouverte le 21 janvier au centre-ville de Boumerdes, a indiqué Djemaâtene Ali, directeur de la Coopérative de miel des Issers, organisatrice de l’événement. Il a relevé une "énorme différence" dans le nombre de visiteurs de cette foire, comparativement, a- t-il dit, "aux cinq précédentes édifions de cette foire nationale du miel".

Selon le responsable, cette affluence de visiteurs est à l’origine de la réalisation d’une "importante vente du miel et des produits de la ruche".

Les exposants ont "presque épuisé leurs stocks de produits", s’est-il félicité, ajoutant que la quantité de miel vendue à cette foire a "doublé plusieurs fois comparativement aux précédentes éditions". Selon le président du Conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya, Bouchareb Fouad, la vingtaine d’exposants issus de huit wilayas ayant pris part à cette foire ont réalisé une "vente globale de trois tonnes de miel et de produits dérivés, soit une moyenne de 10 kg par stand". A l’origine de cette "performance", M. Djemaâtene a cite principalement "l’emplacement" choisi cette année pour abriter la manifestation.

Cette place du centre ville de Boumerdes a été "expressément choisie pour sa proximité avec les moyens de transport, du siège de daïra et de nombreux commerces", a-t-il argué.

Il a, également, cité l’"importante campagne publicitaire ayant précédé cette foire, outre la diversité des miels exposés (au nombre de 13) et des prix + restés abordables+", a-t-il estimé.

Sachant que les prix ont fluctué dans une fourchette, entre 2.500 DA et 4.500 DA pour le kilogramme de miel de jujubier notamment.

La production du miel à Boumerdes a enregistré une baisse pour la 3eme année consécutive, en passant de 2.100 qx en 2017, à 2000 qx en 2018, pour reculer à 1.790 qx en 2019.