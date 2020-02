La croissance des Etats-Unis est allée moins vite en 2019 que ce qu'avait promis Donald Trump, les entreprises ayant freiné leurs investissements à cause de la guerre commerciale déclenchée par le président des Etats-Unis avec la Chine.

L'expansion du PIB de la première économie du monde a en effet ralenti à 2,3% en rythme annuel contre 2,9% en 2018, selon l'estimation préliminaire du département du Commerce publiée jeudi.

La croissance reste solide comparée aux grands pays européens.

Pour autant, elle demeure loin des 3% visés par l'hôte de la Maison Blanche.

Outre le ralentissement des investissements des entreprises (+2,1% contre +6,4%), la crise du 737 MAX de Boeing, gros contributeur du commerce extérieur, a plombé les exportations américaines (0% après +3% en 2018). Cet avion vedette du constructeur américain a été cloué au sol en mars 2019 par les autorités de sécurité aérienne du monde entier à la suite de deux accidents rapprochés ayant fait un total de 346 morts.

"C'est une économie fondamentalement saine", a réagi le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, sur Fox news business, notant que le taux de chômage était au plus bas depuis 50 ans.

Il a rappelé que la grève historique chez General Motors à l'automne avait aussi eu un impact sur la croissance et reconnu que la guerre commerciale avait créé de l'incertitude, minant la confiance des entreprises.